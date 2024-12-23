Украина разрабатывает ракету, способную достичь Москвы

Украина активно работает над созданием ракеты, которая может достичь Москвы, сообщает The Economist. В настоящее время в стране разрабатывается более 10 ракетных проектов.

Одним из них является ракета «Трембита». Двигатель «Трембиты» – это современный «римейк» импульсного реактивного двигателя, который впервые использовался в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Базовая «Трембита» летит со скоростью 400 километров в час и с дальностью 200 километров. Для достижения Москвы разрабатывается более крупная и мощная модель. Серийное производство планируется после финальных полевых испытаний.

Детали ракетной программы Украины тщательно охраняются. Задача производства ракет военного времени вывела ракетостроение на новый уровень – подземный. Часть производства уже переместили в защищенные бункеры. В то же время производство компонентов разбросано по сотням скрытых, ничем не примечательных мест.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров прогнозирует, что 2025-й станет годом украинской крылатой ракеты.