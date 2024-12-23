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Ильхаму Алиеву исполняется 63 года

02:18 541

Сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главе государства исполняется 63 года.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку. В 1977 году окончил среднюю школу и в том же году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

С отличием получив высшее образование, он поступил в аспирантуру этого же вуза и в 1985 году защитил диссертацию, получив степень кандидата исторических наук. В 1985-1990 годах Ильхам Алиев преподавал в МГИМО. В 1994-2003 гг. занимал пост сначала вице-президента, а затем первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

С 1995 по 2000 годы Ильхам Алиев избирался членом Милли Меджлиса. В 2001-2003 годах нынешний глава государства возглавлял делегацию Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С января 2003 года был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом Бюро. В 2003 году он сложил с себя депутатские полномочия в связи с назначением на пост премьер-министра.

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. Переизбирался на высший государственный пост в 2008, 2013, 2018 годах. На состоявшихся 7 февраля 2024 года досрочных президентских выборах Ильхам Алиев, одержав убедительную победу с 92,12% голосов, был избран главой государства на очередной срок.

Ильхаму Алиеву исполняется 63 года
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