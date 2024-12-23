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Готовится визит Эрдогана в Сирию

08:59 1530

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирию во главе большой делегации, сообщила газета Hürriyet, не уточнив при этом сроков посещения турецким лидером Дамаска.

«Переходное правительство в Сирии будет сформировано быстро. Президент Эрдоган посетит Дамаск с большой делегацией, включающей министров, отвечающих за инвестиции», - написал обозреватель газеты Абдулькадир Сельви.

Эрдоган заявил в понедельник после заседания Кабинета министров, что Турция поддерживает тесные контакты с новой администрацией Сирии и окажет ей всяческую поддержку. Он отметил, что вслед за посещением Дамаска главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и министром иностранных дел Хаканом Фиданом количество визитов из Турции в Сирию увеличится.

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