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В Баку начинается суд над французским шпионом

Инара Рафикгызы
09:19 1820

Служба государственной безопасности Азербайджана завершила предварительное следствие по уголовному делу Мартина Риана, арестованного по обвинению в шпионаже в интересах Франции.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльмина Рустамова.

Отметим, что генеральный директор ООО Merkorama Мартин Риан был арестован в Баку 4 декабря 2023 года по обвинению в шпионаже. Согласно информации, он был привлечен к тайному сотрудничеству и завербован агентами Главного управления (генеральный директорат) внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE), которых позже выслали из Азербайджана как персон нон грата.

В рамках уголовного дела в государственной измене обвиняется также гражданин Азербайджанской Республики Азад Мамедли.

Напомним, что 20 декабря 2023 года после разоблачения обширной шпионской сети и ряда служебных неудач начальник DGSE Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности.

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