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В Средиземном море затонул российский сухогруз: пропали моряки

09:26 1884

Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море между испанским городом Агиласом и алжирским Ораном, сообщает испанское издание La Verdad со ссылкой на источники.

По данным СМИ, 14 моряков из 16 находящихся на борту были доставлены в порт Картахены. Еще двое числятся пропавшими без вести.

По данным источников La Verdad, в 12:30 23 декабря судно вошло в крен после того, как на нем «произошел взрыв двигателей». Управление спасательной операцией на себя взял российский военный корабль, а также несколько судов, промышлявших в том же районе. Позднее к ним присоединился патрульный катер ВМФ Испании.

Официально сухогруз следовал из Санкт-Петербурга во Владивосток и должен был прибыть туда 22 января 2025 года. Туда, по данным компании «Оборонлогистика», оно должно было доставить портовые краны весом 380 тонн каждый. Однако «Медиазона» со ссылкой на OSINT-аналитиков пишет, что сухогрузы «Спарта» и «Урса Майор», вошедшие в Средиземное море в сопровождении трех военных больших десантных кораблей, долгое время перевозили грузы «Сирийского экспресса» - маршрута, который использовался для снабжения российских войск в Сирии. По словам экспертов, все пять судов могли быть предназначены для эвакуации военных баз РФ в Тартусе и Хмеймиме.

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