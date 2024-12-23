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Разъяренные панамцы сожгли флаг США и портрет Трампа

09:45 1160

Участники манифестации в Панаме сожгли флаг США в знак протеста против слов избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Видеозапись опубликовал Единый национальный профсоюз работников строительной и смежных сфер на своей странице в Instagram.

«Мы хотим воспользоваться случаем, чтобы выразить категорическое неприятие заявлений правительства США о намерении вновь завладеть нашим каналом. Мы просим правительство, чтобы оно действовало решительнее», - сказал один из организаторов протеста.

На видеозаписи видно, как протестующие сжигают флаг США и плакаты с надписью «Трамп – враг Панамы».

Генеральный секретарь Национального профсоюза рабочих в сфере строительства Сауль Мендес отметил: «Мы отвергаем угрозы Дональда Трампа. Это территория Панамы. Мы будем защищать его (канал)».

В воскресенье Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой в пользу других стран, и призвал панамские власти пересмотреть свою политику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Панамский канал был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор предусматривал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня канал остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.

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