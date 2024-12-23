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Россиян ожидает новый запрет

10:05 1978

Министерство цифрового развития РФ и Роскомнадзор обсуждают блокировку звонков в мессенджерах, сообщила газета «Коммерсант».

По данным источников издания, российские ведомства рассматривают два возможных сценария: полная блокировка голосовых вызовов в приложениях или запрет на звонки из-за границы.

По данным оператора «Мегафон», сейчас «доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%», при этом «около 70%» из них якобы поступает из-за границы. Операторы связи заявили, что сами не могут без дополнительных инструментов блокировать звонки в мессенджерах без участия Роскомнадзора и «активного вовлечения владельцев мессенджеров».

Как отмечает «Коммерсант», в октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что у ведомства есть технологические возможности заблокировать звонки в мессенджерах. Он допускал, что ведомство пойдет на такой шаг, если мессенджеры будут нарушать российские законы.

В Минцифры сообщили изданию, что пока не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах», а также отметили, что «открыты к предложениям отрасли». В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.

По данным «Медиазоны», с 13 по 22 декабря 2024 года россияне устроили 34 поджога из-за действий телефонных мошенников, всего с начала войны произошло как минимум 156 подобных атак. В третьем квартале 2024 года, по данным ЦБ РФ, объем мошеннических операций по счетам россиян составил 9,2 миллиарда рублей, что стало рекордом за все время раскрытия статистики (с 2020 года).

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