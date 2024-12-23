Создается 300-тысячная армия Сирии при помощи Турции

Турция поможет новым властям Сирии в создании регулярной армии численностью 300 тыс. человек. В ее формировании будут участвовать турецкие военные советники и специалисты. Об этом сообщила газета Türkiye.

«Наша цель в том, чтобы создать в течение года - полутора лет 300-тысячную армию. Сложная ситуация внутри страны и израильская угроза делают это необходимым», - рассказал изданию генерал Ахмед Осман, представляющий новое руководство арабской республики.

По его словам, на начальном этапе будет сформирован костяк вооруженных сил в 70-80 тыс. человек, в кратчайшие сроки их численность достигнет 150-200 тыс. «В создаваемую армию войдут порядка 40 тыс. участников группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» из Идлиба, 50 тыс. солдат СНА (поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии), а также военные и сотрудники разведки, не замешанные в преступлениях режима. Военная поддержка Турции на этом этапе имеет исключительное значение», - отметил Осман.

По данным Türkiye, турецкий воинский контингент будет размещен в пяти жизненно важных точках на территории Сирии.

Ранее стало известно, что министром обороны в сирийском переходном правительстве назначен Мурхаф Абу Касра, который возглавлял военное крыло ХТШ.