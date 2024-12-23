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У США рекордный оборонный бюджет на 2025 год

Байден уже подписал
10:25 879

Президент США Джо Байден утвердил рекордный оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд, это на $9 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Документ, составленный на 1,8 тыс. страниц, предусматривает выделение средств на реализацию программ в сфере разведки, планов Пентагона, а также для проектов Минэнерго. Палата представителей Конгресса США одобрила проект 11 декабря, Сенат — 18 декабря.

Документ также содержит запрет на сотрудничество с Россией в области ископаемого топлива и обмен информацией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Исключение может быть сделано, если министр обороны или госсекретарь уведомят законодателей о предоставлении Россией аналогичной информации. Также документ обязывает разведку оценить «риски для безопасности США при прекращении поставок оружия Украине и успешном завершении российской спецоперации». Разведке поручено проанализировать шансы ВСУ сохранить боеспособность как при продолжении, так и прекращении военной и экономической поддержки, а также при согласии или отмене решения об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

Еще $15,6 млрд в проекте заложено на финансирование программы «Тихоокеанская инициатива сдерживания» (Pacific Deterrence Initiative) — военных усилий по усилению сдерживания Пекина в регионе.

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