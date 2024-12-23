Мигранты сгорели в пожаре в России

В поселке на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно выбраться на улицу, пострадал один человек. Огонь на площади 300 кв. м ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. При тушении пожара обнаружили тела шести мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

По данным «Базы», пожар на ферме, расположенной в Елабужском районе республики, начался в 3 ночи. Пятеро погибших - граждане Узбекистана.