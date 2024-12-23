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Мигранты сгорели в пожаре в России

10:50 984

В поселке Малореченский Татарстана при тушении пожара обнаружили тела шести мужчин, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В поселке на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно выбраться на улицу, пострадал один человек. Огонь на площади 300 кв. м ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. При тушении пожара обнаружили тела шести мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

По данным «Базы», пожар на ферме, расположенной в Елабужском районе республики, начался в 3 ночи. Пятеро погибших - граждане Узбекистана.

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