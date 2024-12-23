Иран исчезает в полдень

Между проиранскими группировками и премьером Ирака ас-Судани было достигнуто соглашение о прекращении военных действий против Израиля в рамках поддержки сектора Газа. Десятилетиями Тегеран выстраивал в регионе свою «Ось сопротивления». Гордился этим, высокопарно заявлял, что она себя еще покажет, что она является инструментом проведения политики Ирана – и достигает в этом значительных успехов. Однако сегодня эта Ось распадается, и теперь Тегеран, совершив феерический кульбит, стремительно старается от нее откреститься.

Что верховный лидер Али Хаменеи, что серый кардинал нынешней президентской администрации разными словами, но в один голос говорят одно: «Никогда Ось сопротивления не выполняла приказов Ирана. Просто, мол, мы им помогали чем могли в их борьбе, но она, эта Ось сопротивления, не является иранским проектом». ХАМАС, «Хезболлу», режим Асада иранцы уже слили. Мощный актив в Ираке, шиитские вооруженные группировки, получил команду срочно спрятаться за веник и не отсвечивать. Ну а йеменские хуситы пусть сами со своими проблемами, главной из которых являются израильские ВВС, разбираются. Это поворотный момент и для Ирана, и для всего Ближнего Востока, который стремительно произошел на наших глазах – региональная стратегия Тегерана потерпела крах, враждебная изоляция его усилилась и, что важно, экономика Ирана надорвалась, лишив руководство страны возможности эту стратегию продолжать. Иранские элиты встали перед выбором: адаптироваться к новым реалиям Ближнего Востока или продолжать, называя вещи своими именами, «проламывать головой бетонную стену», нарываясь на непредсказуемые последствия, вызывая все большее недовольство собственного населения. Которое совершенно не понимает, почему оно должно жертвовать собственным благосостоянием ради того, чтобы иранские прокси «гарцевали» в регионе.

Вполне ожидаемо, что этот выбор вызвал жесткие дискуссии в иранских элитах. Джавад Зариф оказался в этом вопросе быстрее всех, и уже выступил в The Economist с большой статьей под названием «Новый иранский подход к региональной безопасности и процветанию». Которую вполне можно охарактеризовать как начало продажи миру Тегераном концепции «спокойного Ирана», помогающего соседям с безопасностью. В частности, через создание мусульманского западноазиатского диалога (MWADA) в качестве механизма для достижения этой безопасности и процветания. Куда, по его мнению, должны вступить все влиятельные мусульманские страны в Западной Азии: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, (будущее государство) Сирия, Турция, ОАЭ и Йемен. И этой большой семьей работать рука об руку на общее благо. Проблема для Тегерана заключается в том, что слишком уж негативен опыт большинства этих стран в отношениях с Ираном, чтобы к его предложению сразу отнеслись всерьез. Тем более что в регионе прекрасно понимают: не от хорошей жизни иранцы выступили с этой инициативой, а в результате того, что их стратегия «Оси сопротивления» потерпела крах. А на Востоке не принято слишком-то считаться с проигравшими.