Американцы призвали Израиль подружиться с новым лидером Сирии

Уходящая администрация США призвала Израиль развивать связи с Ахмедом аш-Шараа, лидером новых властей Сирии. Об этом пишут израильские СМИ.

«Ваше сотрудничество и связи с аш-Шараа усилят влияние Израиля во всем регионе, — заявили американские официальные лица в послании израильским чиновникам. — Это прагматичный лидер, желающий развивать стратегические отношения со странами региона». Предполагается, что налаживание отношений с ним позволит предотвратить возвращение Ирана в Сирию.

Спустя несколько дней после свержения режима Асада аш-Шараа заявил, что у него нет намерения «вступать в конфликт с Израилем». В интервью Sky News он сказал: «Народ измотан нынешней войной, страна не готова и не собирается вступать в другую. Страна движется по пути развития и восстановления, она идет в направлении стабильности».