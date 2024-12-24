В день рождения Ильхама Алиева о восстановлении целостности Азербайджана

Общественное объединение «Региональное развитие» и Бакинский книжный центр провели встречу с молодежью, на которой была представлена новая книга под названием «История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана — Фактор личности». Данное издание является продолжением предыдущего - посвященного 44-дневной Отечественной войне. Книга охватывает важнейшие события, произошедшие в Азербайджане за поствоенный период.

В начале мероприятия с участием волонтеров объединения «Региональное развитие», молодежных активистов, ветеранов войны, общественных деятелей память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за освобождение и территориальную целостность Азербайджана героев была почтена минутой молчания. Затем продемонстрировали видеоролик, посвященный созданию книги.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, приветствуя участников, поделилась своими впечатлениями о книге: «Говорят, что любое великое явление становится видимым во всей своей полноте лишь с большого расстояния. Глубина и масштаб выдающейся политики уважаемого господина президента Ильхама Алиева становятся ясны людям только с течением времени. Книга, которую мы собрались здесь представить, является прекрасным инструментом для осознания дальновидной политики нашего президента». На мероприятии выступили представитель Общественного объединения «Региональное развитие» Айтадж Аждарли, ветеран Отечественной войны Гадир Дашдемиров, представитель активной молодежи Назрин Гусейнова и другие. Они подчеркнули значимость нового издания для изучения азербайджанской истории, анализа победы и достижений в поствоенный период, а также их правильного донесения до будущих поколений.