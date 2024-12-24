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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

видео; обновлено 16:40
16:40 6768

Каирское правительственное издание Al-Qahera опровергает слухи о протестах против правительства.

«Идут небольшие случайные протесты в бедных пригородах Каира, однако ничего серьезного, что могло бы угрожать властям, нет», - утверждает издание.

*** 12:35

Массовые протесты охватили столицу Египта Каир, сообщает издание Baltimorechronicle. Тысячи людей вышли на улицы, выражая возмущение действиями президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Главными причинами стали ухудшение экономической ситуации, высокий уровень коррупции и ограничение гражданских свобод.

Поводом для возмущения стало объявление о строительстве нового президентского дворца и административной столицы, стоимость которых оценивается в $45 млрд. Это вызвало негодование на фоне ухудшения уровня жизни и роста недовольства среди граждан.

Ас-Сиси, пришедший к власти в 2014 году, увеличил свой президентский срок с четырех до шести лет в результате референдума 2019 года. Однако годы его правления не улучшили жизнь египтян, а многие считают, что экономическая политика только усугубила кризис.

Активное участие в протестах принимают сторонники свергнутого движения «Братья-мусульмане».

Митинги в Каире продолжаются, их масштабы растут, а египетские власти пока не делают официальных заявлений по поводу происходящего.

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