Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

«Идут небольшие случайные протесты в бедных пригородах Каира, однако ничего серьезного, что могло бы угрожать властям, нет», - утверждает издание.

*** 12:35

Массовые протесты охватили столицу Египта Каир, сообщает издание Baltimorechronicle. Тысячи людей вышли на улицы, выражая возмущение действиями президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Главными причинами стали ухудшение экономической ситуации, высокий уровень коррупции и ограничение гражданских свобод.

Поводом для возмущения стало объявление о строительстве нового президентского дворца и административной столицы, стоимость которых оценивается в $45 млрд. Это вызвало негодование на фоне ухудшения уровня жизни и роста недовольства среди граждан.

Ас-Сиси, пришедший к власти в 2014 году, увеличил свой президентский срок с четырех до шести лет в результате референдума 2019 года. Однако годы его правления не улучшили жизнь египтян, а многие считают, что экономическая политика только усугубила кризис.

Активное участие в протестах принимают сторонники свергнутого движения «Братья-мусульмане».

Митинги в Каире продолжаются, их масштабы растут, а египетские власти пока не делают официальных заявлений по поводу происходящего.