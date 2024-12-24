ADSEA в Карабахе: работы по водоснабжению города Шуша

После освобождения города Шуша 8 ноября 2020 года доблестной азербайджанской армией под руководством президента Ильхама Алиева в кратчайшие сроки начались работы по восстановлению водоснабжения города. По поручению президента в регион была направлена группа специалистов Государственного агентства водных ресурсов (ADSEA). Были обследованы водные источники, магистральные линии, резервуары и распределительные сети. Выяснилось, что армянская армия, покидая город, привела в негодность магистральные водопроводы, обеспечивавшие Шушу питьевой водой.

В рамках программы неотложных мер аварийные участки источника Малый Кирс и магистрального водопровода Малый Кирс – Шуша были оперативно отремонтированы, и 25 ноября 2020 года водоснабжение города было восстановлено. Параллельно начались работы по восстановлению другого источника — водозаборного сооружения Зарыслы, а также аварийных участков магистрального водопровода Зарыслы – Шуша протяженностью 14,3 километра. Подача воды из этого источника была обеспечена 20 декабря 2020 года. С учетом перспективного развития города, а также резкого снижения продуктивности источников Малый Кирс и Зарыслы в определенные периоды года началась реализация проекта создания альтернативного источника водоснабжения. С этой целью вблизи села Дашалты на русле реки Зарыслы были построены водозаборный резервуар емкостью 25 тысяч кубометров, насосная станция и новый напорный водопровод диаметром 159 миллиметров и протяженностью 2,9 километрa. Также аварийный участок магистрального водопровода Малый Кирс – Шуша протяженностью 5,2 километра был заменен на трубы диаметром 530–426 миллиметров. В результате проведенных работ вода из нового источника начала поступать в город, что обеспечило бесперебойное питьевое водоснабжение жилых районов, административных зданий государственных учреждений, отелей, объектов общественного питания и других объектов.

Главный инженер отдела водоканала города Шуша Пярвиз Магеррамов сообщил, что водоснабжение города осуществляется из двух источников: реки Зарыслычай и источника Малый Кирс. «В результате проведенных реконструкционных работ на водосборе источника Зарыслычай была установлена насосная станция», — отметил он. Магеррамов также добавил, что для скорейшего ввода в эксплуатацию планируемой станции очистки воды, необходимой для постоянного обеспечения Шуши питьевой водой, были предприняты соответствующие меры. «Очищенная вода поступает в резервуар объемом 2000 кубометров, проходит полный цикл обработки и затем доставляется потребителям». На действующей станции очистки воды восстановлены и подготовлены к эксплуатации 12 песчаных фильтров, внутренние коммуникационные линии, гидротехническое оборудование, реактивные системы и установки для обеззараживания воды, а также производственная лаборатория.

В результате проделанной работы производительность станции увеличена с 2000 до 5000 кубометров в сутки. Было спроектировано три резервуара общей вместимостью 6000 кубометров, один из которых уже построен. Жители нового жилого комплекса, построенного в рамках реконструкции города, также обеспечены качественной водой круглосуточно. Во время оккупации армяне разрушили множество объектов, включая родник «Хан гызы». После 44-дневной Отечественной войны родник был восстановлен и вновь стал доступен для жителей и гостей Шуши. С учетом перспективного развития города до 2040 года была разработана программа реконструкции системы водоснабжения, канализации и дождевой канализации. Среднесуточная потребность города в воде составляет 105 литров в секунду. Питьевая вода будет поступать из существующих источников Малый Кирс и Зарыслы, а также из водохранилища Зарыслычай.