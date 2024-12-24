SOCAR о дефиците топлива в Гусаре
13:14 1790
SOCAR ведет переговоры с частными компаниями по поводу дальнейшего усовершенствования процесса перевозки топлива с нефтебаз в Баку в регионы, сообщили haqqin.az в Госнефтекомпании.
В ответ на вчерашнюю публикацию haqqin.az в SOCAR отметили, что создали предпринимателям условия для загрузки и перевозки топлива с нефтехранилищ в Баку.
Отмечено, что АЗС, работающие в регионах, снабжаются топливом с нефтехранилищ №1 и №22, расположенных в Баку, с использованием транспортных средств ЗАО SOCAR PETROLEUM.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!