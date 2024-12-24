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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

SOCAR о дефиците топлива в Гусаре

13:14 1790

SOCAR ведет переговоры с частными компаниями по поводу дальнейшего усовершенствования процесса перевозки топлива с нефтебаз в Баку в регионы, сообщили haqqin.az в Госнефтекомпании.

В ответ на вчерашнюю публикацию haqqin.az в SOCAR отметили, что создали предпринимателям условия для загрузки и перевозки топлива с нефтехранилищ в Баку.

Отмечено, что АЗС, работающие в регионах, снабжаются топливом с нефтехранилищ №1 и №22, расположенных в Баку, с использованием транспортных средств ЗАО SOCAR PETROLEUM.

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