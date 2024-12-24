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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Очередного американца Россия отправила в тюрьму

13:29 1006

Мосгорсуд приговорил гражданина США Евгения (Джина) Спектора к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

Как сообщает «Медиазона», приговор предусматривает также штраф в 14,1 млн рублей. В чем суть предъявленных ему обвинений, неизвестно.

Спектора арестовали в феврале 2020 года по делу о даче взятки. По версии следствия, в 2015–2016 годах американец, бывший в то время председателем совета директоров компании «Медполимерпром», стал посредником при передаче взятки Анастасии Алексеевой, помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича.

В 2022 году по этому делу Спектор был приговорен к 3,5 года колонии и штрафу свыше 14 млн рублей. А в следующем году стало известно, что его обвиняют в шпионаже. Интерфакс пишет, что суд назначил Спектору 15 лет по совокупности с предыдущим приговором.

Спектор — уроженец Ленинграда, переехал в США и получил американское гражданство.

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