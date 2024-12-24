Майя Санду приняла присягу на пост президента Молдовы

В Кишиневе во Дворце Республики 24 декабря проходит инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду.

Она принесла присягу и второй раз вступила на пост президента.

«Сегодня я вновь перед вами с благодарностью и ответственностью. Вы доверили мне продолжить путь, начатый четыре года назад. Я принимаю новый мандат с покорностью и решимостью.

Клянусь отдать все свои силы и знания на процветание Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, а также суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», - сказала президент.