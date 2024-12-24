Десятки тысяч сирийцев возвращаются домой из Турции
13:44 787
После перехода власти в Дамаске от Башара Асада к сирийской вооруженной оппозиции свыше 25 тысяч сирийских беженцев возвратились из Турции в Сирию, заявил глава турецкого МВД Али Ерликая.
«За последние 15 дней число людей, вернувшихся в Сирию, превысило 25 тысяч», - сказал он.
По его словам, в турецких дипмиссиях в Дамаске и других городах Сирии будут открыты департаменты по миграции, они будут содействовать дальнейшему возвращению беженцев на родину.
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