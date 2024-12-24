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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Десятки тысяч сирийцев возвращаются домой из Турции

13:44 787

После перехода власти в Дамаске от Башара Асада к сирийской вооруженной оппозиции свыше 25 тысяч сирийских беженцев возвратились из Турции в Сирию, заявил глава турецкого МВД Али Ерликая.

«За последние 15 дней число людей, вернувшихся в Сирию, превысило 25 тысяч», - сказал он.

По его словам, в турецких дипмиссиях в Дамаске и других городах Сирии будут открыты департаменты по миграции, они будут содействовать дальнейшему возвращению беженцев на родину.

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