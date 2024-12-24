В Украине могут появиться британские войска

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предположил, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат, сообщает The Times.

Такое заключение издание делает по результатам беседы между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, где они обсудили британскую программу обучения украинских солдат Interflex и согласились с важностью доработки ее предложения для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.

По данным The Times, это может упростить процесс обучения, который сейчас требует длительных поездок в Великобританию, и повысить доверие украинцев к подготовке и оснащению перед отправкой на передовую.