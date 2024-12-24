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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Турция и Сирия ставят ультиматум РПК

13:57 1198

Турция может провести совместную с новыми властями Сирии военную операцию против террористической Рабочей партии Курдистана на севере страны, если курдские боевики не сложат оружие. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, власти Турции разработали дорожную карту по Сирии, упор сделан на восстановление страны. Приоритетной для Анкары задачей является разоружение и ликвидация РПК и ее сирийского ответвления – так называемых «Сил народной самообороны» (СНС), пишет обозреватель газеты Абдулькадир Сельви.

«После формирования переходного правительства власти [Сирии] призовут террористические группировки, в частности, РПК-СНС и ИГ, сложить оружие и присоединиться к сирийской регулярной армии. Если РПК-СНС негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и ВС Турции проведут против них совместную военную операцию, чтобы выбить с контролируемых группировкой территорий», - отмечает издание.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к нации по итогам заседания Кабинета министров, что ВС республики продолжат проведение точечных операций на севере Сирии против сил РПК-СНС. Он сказал, что в будущем Сирии и региона «нет места ни для одной террористической организации, они либо ликвидируются сами, либо будут уничтожены».

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