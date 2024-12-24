Битва США с Китаем за Гренландию

Вся избирательная кампания Дональда Трампа проходила под девизом America First. Мир думал, что этот слоган, помимо всего прочего, предполагает самоизоляцию Соединенных Штатов. Но оказывается, что нет. Еще до инаугурации Трамп проявил недюжинный аппетит к экспансионизму. Haqqin.az уже писал о том, что избранный президент возжелал отнять Панамский канал и присоединить к Америке Канаду в качестве 51–го штата. А в последние два дня он сфокусировался на приобретении Гренландии, огромного ледового острова, который находится к северо-востоку от Канады. «Владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью для США в интересах нашей национальной безопасности и свободы для всего мира», - написал он в своей социальной сети Truth Social. Запись была сделана во время назначения посла США в Дании Кеннета Ховери, в прошлом одного из основателей PayPal.

Арктический остров Гренландия в три раза превышает по площади территорию штата Техас, но там проживает всего 57 тысяч жителей. Несмотря на то что остров находится на Североамериканском континенте, он принадлежит Дании, которая обладает им вот уже два столетия. В 2009 году Гренландия приобрела право на провозглашение независимости, но реально не стала предпринимать шаги в этом направлении, учитывая полную зависимость от Дании. У нее при этом есть и собственные органы управления, и свой премьер–министр - Муте Эгеде. И он категорически отверг притязания Трампа. «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не продадимся. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», - заявил Эгеде в письменном комментарии агентству Рейтер. В том же духе он объяснялся и прежде, когда Трамп по время своего первого президентского срока предлагал обменять Гренландию на Пуэрто-Рико. Тогда это было воспринято в Америке как шутка. Но теперь Трамп, похоже, настроен вполне серьезно. «Не так много людей сейчас над этим смеются, - говорит Марк Якобсен, профессор датского Royal Danish Defense College. Но он признает, что хотя это предложение Трампа вызвало гнев на острове, многие гренландцы хотели бы укрепить экономические связи с Америкой, но, конечно, не путем потери независимости. Чем привлекательна Гренландия для Дональда Трампа? Остров занимает важное стратегическое положение в Арктике, и на него уже давно положил глаз Китай. Эксперт по Арктике Шерри Гудман, бывший сотрудник Пентагона, работающий сейчас в вашингтонском Центре Вильсона, говорит, что США должны решительно противостоять тому, чтобы Пекин ступил бы на территорию «у самых дверей Америки». «Разве было что-то ненормальное в том, что Америка когда-то приобрела Аляску?» - спрашивает он.

Гренландия является предметом вожделения Трампа еще и потому, что остров богат природными ресурсами. Там есть значительные запасы нефти и присутствуют 43 из 50 редкоземельных элементов, критически важных для сборки электрических автомобилей, ветряных турбин и другого оборудования чистой технологии. Однако планы разработки этих месторождений могут вызвать сильное недовольство индейских общин - коренного населения Гренландии. «Насильственная разработка недр не представляется реальной из-за противодействия местных жителей, - говорит Дэвид Голдвин, высокопоставленный чиновник госдепартамента в администрации президентов Билла Клинтона и Барака Обамы. – Намного предпочтительнее будет сотрудничество США с правительством Дании и населением Гренландии, чтобы установить взаимоприемлемые формы освоения ресурсов». Дональда Трампа можно назвать безудержным «собирателем земель американских», но не ему первому пришла в голову мысль покорить Гренландию. В 60-е годы XIX века президент Эндрю Джонсон обратил внимание на богатый ресурсами остров. Тогда США могли бы, наверное, без труда захватить его силой, но этой идее не суждено было сбыться. После окончания Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн предложил купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но и этот проект не прошел (в свое время США купили Аляску за 7,2 миллиона). Сейчас Гренландия, по самым скромным подсчетам, стоит 1,7 триллиона.