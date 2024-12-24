Война России и Украины завершится в 2025 году либо мирными переговорами, либо «уничтожением одной из воюющих сторон», заявил газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам венгерского премьера, за годы боев США и Европа потратили на помощь Киеву около €300 млрд, которые «можно было бы направить на повышение уровня жизни во всей Европе»: «Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели».

«Украина утратила территории, часть граждан покинула страну, инфраструктура, транспорт и энергетическая система которой «были разрушены до основания», - сказал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что после поражения Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году в мировой политике настал «сложный период»: к власти в некоторых западных государствах пришли лидеры, «следующие опасным идеям и неспособные защитить свои страны», с должности ушла «сильный и стабильный» канцлер Германии Ангела Меркель, а во Франции политическая система «показала свое самое уродливое лицо».

«И тогда начался военный конфликт с Россией, который оказался непосильным для нас», — сказал он.

Тем не менее, по мнению Орбана, в 2025 году «вместо военной политики вернется политика мирных лет», и Европа добьется экономических успехов.