Грузия не получит от Германии миллионы евро

Германия остановила реализацию проектов в Грузии на 237 млн евро. Об этом в соцсети сообщил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.

«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и (возглавляемое ею) Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста. Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической сети, водной инфраструктуры Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства закона сохраняются», – написал дипломат.