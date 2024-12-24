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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Грузия не получит от Германии миллионы евро

14:16 441

Германия остановила реализацию проектов в Грузии на 237 млн евро. Об этом в соцсети сообщил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.

«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и (возглавляемое ею) Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста. Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической сети, водной инфраструктуры Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства закона сохраняются», – написал дипломат.

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