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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Команда Банка ABB завоевала первое место среди организаций и компаний

14:19 263

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, Республиканский комитет Профсоюза работников государственных учреждений и общественных служб Азербайджана организовал интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

Команда Банка ABB, выступившая с девизом ABB bizik, показала великолепные знания и заняла первое место среди 34 команд, представляющих различные государственные учреждения и компании.

На церемонии награждения присутствовал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, который вручил команде Банка ABB чемпионский кубок, Почетную грамоту, дипломы для участников и другие памятные награды.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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