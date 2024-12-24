Кремль о встрече Путина с Пашиняном

Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном нет в графике президента РФ Владимира Путина, отправляющегося в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ. При этом лидеры двух стран смогут поговорить при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельно не планируется, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Но у них будет возможность при необходимости поговорить».