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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Кремль о встрече Путина с Пашиняном

14:25 616

Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном нет в графике президента РФ Владимира Путина, отправляющегося в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ. При этом лидеры двух стран смогут поговорить при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельно не планируется, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Но у них будет возможность при необходимости поговорить».

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