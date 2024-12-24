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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Россия «идет вперед»

так заявили в Кремле
14:35 516

Никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет, Россия тем временем продолжает «спецоперацию» и идет вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — сказал Песков журналистам.

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