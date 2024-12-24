Турция ставит Сирию на ноги

После свержения режима Асада обсуждается возможность военной поддержки Турции для нового сирийского правительства. Аккаунт в соцсетях под названием Clash Report, связанный с турецким правительством, информирует, что Анкара, урегулировав дипломатические и технические вопросы, планирует направить высокопоставленных офицеров в военно-образовательные учреждения Алеппо и Дамаска. Согласно информации, турецкие военные советники окажут поддержку в обучении новой сирийской армии. Кроме того, источники сообщают о продолжающихся переговорах по размещению турецкого военного контингента в Хомсе для проведения учений по противовоздушной обороне. Слухи о военной поддержке Турцией нового сирийского правительства появились сразу после падения режима Асада. Однако однодневный визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Дамаск в прошлое воскресенье и заявления министра обороны Яшара Гюлера вновь выдвинули данный вопрос в центр всеобщего внимания.

На совместной пресс-конференции с фактическим лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, которая состоялась в Дамаске, Фидан заявил, что Анкара готова оказать всестороннюю поддержку Сирии. Аль-Шараа, ранее известный как лидер повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», выразил благодарность Турции и подчеркнул, что новый режим нуждается в ее помощи. Особое внимание привлекло заявление аль-Шараа о том, что все повстанческие группы сложат оружие, а в стране будут созданы централизованные вооруженные силы. Эксперты отмечают, что это может указывать на то, что на встрече Фидана и аль-Шараа обсуждалась роль Турции в формировании новой сирийской армии. До этого министр обороны Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары к военной поддержке нового сирийского правительства. «Турция имеет соглашения о военном сотрудничестве и обучении с многими странами. Если новая администрация Сирии попросит, мы готовы оказать необходимую помощь», — подчеркнул Гюлер. Вопрос о том, станет ли новая сирийская армия подконтрольной Турции, остается открытым.

Согласно информации, полученной haqqin.az из военных источников в Анкаре, Турция выступает за создание новой сирийской армии на основе Сирийской национальной армии (СНА), которая была сформирована в 2017 году из объединения сирийских оппозиционных групп и прошла серьезную военную подготовку. После начала восстания против режима Асада в 2011 году группа сирийских военных офицеров учредила Свободную сирийскую армию (ССА), которая с первых дней получила поддержку Турции. Однако в последующие годы ССА ослабла из-за внутренних конфликтов и финансовых проблем. После поражения оппозиционных сил в Алеппо и их локализации на узком участке территории в Идлибе в 2017 году Турция официально поддержала создание СНА, пришедшей на смену ССА. СНА, состоящая из арабских и туркменских бойцов, получала военную поддержку и подготовку от Турции и участвовала в нескольких военных операциях. Среди них — операция «Щит Евфрата» против ИГИЛ в 2016 году, операция «Оливковая ветвь» против РПК/ОНС в 2018 году и операция «Источник мира» в 2019 году, также направленная против РПК/ОНС. В 2019 году во время нападения альянса России, Ирана и сил Асада на Идлиб, СНА воевала на одной стороне с группировкой ХТШ. По данным, в составе СНА насчитывается 70 тысяч солдат. Во время событий, приведших к падению режима Асада, СНА отличилась освобождением стратегических регионов, таких как Тель-Рифат, Манбидж и Дейр-эз-Зор, от террористов РПК/ОНС. Министр обороны Турции Яшар Гюлер также упоминал о СНА в своем заявлении 15 декабря, спустя неделю после того, как Дамаск был взят под контроль оппозиции. «СНА является частью Временного правительства Сирии, признанного стороной конфликта в резолюциях Совета Безопасности ООН, и находится под командованием министерства обороны этого правительства», — отметил Гюлер, открыто обозначив будущее СНА и ее связь с Анкарой.

Военные источники в Анкаре подчеркнули, что Турция и Дамаск могут обеспечить создание новой сирийской армии, включив в нее бойцов из других оппозиционных группировок, а также использовать в качестве базы более организованную структуру СНА, которая годами проходила подготовку в Турции. Руководитель нового временного правительства Сирии Ахмед аль-Шараа заявил о ликвидации всех вооруженных группировок. Однако, по мнению экспертов, несмотря на то что Сирийская национальная армия (СНА), поддерживаемая Анкарой, объединяет группы с различными идеологиями, она выделяется своей сплоченностью ради общей цели. Таким образом, хотя новая сирийская армия не будет состоять исключительно из СНА, ее формирование на основе этой структуры с включением других групп выглядит вполне реалистичным. Назначение одного из высокопоставленных командиров СНА, Мурхафа Абу Касры, новым министром обороны Сирии по приказу аль-Шараа также указывает на роль Турции в процессе формирования армии.