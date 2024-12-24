Россия поглощает Донбасс
14:39 583
Российские войска захватили Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку в Донецкой области Украины, сообщают аналитики DeepState.
Также россияне продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новоеленовки, Украинки, Зари, а также в Сторожевом и Курахово, сообщает украинский мониторинговый канал.
Отмечается, что украинские войска сумели вырваться из Макаровки, по состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!