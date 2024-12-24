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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Россия поглощает Донбасс

14:39 583

Российские войска захватили Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку в Донецкой области Украины, сообщают аналитики DeepState.

Также россияне продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новоеленовки, Украинки, Зари, а также в Сторожевом и Курахово, сообщает украинский мониторинговый канал.

Отмечается, что украинские войска сумели вырваться из Макаровки, по состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений.

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