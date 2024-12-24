Завершение войны с Украиной уже в 2025 году исключать нельзя, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так Картаполов отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что война в Украине может закончиться в 2025 году «уничтожением» одной из сторон.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», - сказал Картаполов.