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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В России не исключили завершения войны

14:44 388

Завершение войны с Украиной уже в 2025 году исключать нельзя, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так Картаполов отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что война в Украине может закончиться в 2025 году «уничтожением» одной из сторон.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», - сказал Картаполов.

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