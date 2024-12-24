Госслужба не допустит коррупции в Азербайджане

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу обнародовала статистику фактов коррупции за 2024 год.

Согласно сообщению ведомства, заместитель начальника Госслужбы генерал-майор Азер Мамедов назвал завершающийся год в структуре годом жесткой борьбы с коррупцией. В частности, с начала этого года за коррупционные факты к ответственности, в том числе дисциплинарной, были привлечены 235 сотрудников структуры (в 2023 году их число составило 78). По 46 фактам отправлено представление в прокуратуру (в прошлом году – по 22 фактам). На 70-80% сокращено число фактов уклонения от несения военной службы на основании симуляции несуществующих болезней, сказали в ведомстве.

Генерал-майор Азер Мамедов подчеркнул, что начатая под руководством главы Госслужбы Мурсала Ибрагимова борьба с коррупцией – не какая-то временная кампания, а планомерная работа по обеспечению прозрачности в работе структуры. В частности, выявляются потенциальные риски коррупции, пресекаются факты признания негодными к военной службе годных призывников.

На данный момент идет обсуждение о поправках к Закону об уменьшении максимального возраста призыва военнообязанных на срочную военную службу с 35 до 30 лет, сказали в ведомстве.

«Армии нужны физически здоровые люди с хорошей реакцией, не обремененные болезнями. Считаем, что возраст призывника до 30 лет оптимальный», - подчеркнул генерал-майор Азер Мамедов.