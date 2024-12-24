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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

«Азеришыг» выявило случаи хищения электроэнергии в Баку и регионах

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14:58 888

В целях обеспечения абонентов бесперебойной и качественной электроэнергией, а также минимизации потерь электроэнергии ОАО «Азеришыг» наряду с работами по реконструкции проводит регулярные проверки.

Несмотря на проведение просветительских бесед с абонентами, в ходе ежемесячных проверок счетчиков в столице и регионах были выявлены случаи хищений электроэнергии как среди населения, так и среди групп абонентов, не являющихся населением.

Мониторинг показал, что в счетчик, установленный в холодильной камере на территории Шамкирской электрической сети (ЭС), было произведено вмешательство. Внутри устройства установлено дистанционно управляемое оборудование, которое позволило вывести счетчик из схемы. При проверке другого холодильного склада и продуктового магазина также было обнаружено, что они подключены к электросети вне счетчика. Помимо этого, случаи незаконного вмешательства были выявлены в частных домах. В Ленкорани был зафиксирован факт вывода счетчика из схемы, а в Шамкире к частному дому была подключена линия вне схемы счетчика. Подобные случаи были зафиксированы в двух домах Хазарского района и в одном доме в Бинагадинском районе столицы. В ходе мониторинга в Низаминском районе установлено, что счетчик был взломан, механизм расчета зашунтирован, а электросчетчик снят с цепи.

Неучтенные подключения приводят к перегрузке линий электропередачи, что в свою очередь снижает качество электроэнергии и вызывает падение напряжения на этих линиях. В случае выявления незаконного вмешательства подача электроэнергии абонентам немедленно прекращается, и принимаются меры в соответствии с законодательством.

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