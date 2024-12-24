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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Yango совместно с партнерами вывели на линию более 3500 новых машин

в 2024 году
15:04 1452

С апреля 2024 года более 3500 автомобилей пополнили автопарк партнеров Yango Ride, одного из ведущих сервисов заказа такси в Азербайджане. Это стало возможным благодаря программе Yango, направленной на поддержку таксопарков и улучшение качества поездок.

Таксопарки, сотрудничающие с компанией и соответствующие условиям программы, могут пополнить свой автопарк на выгодных условиях по кредитованию и лизингу.

«Обновление автопарков — это не только про комфорт пассажиров, но и вклад в развитие инфраструктуры и транспортной экосистемы страны в целом. Мы рады, что наши партнеры так активно поддерживают эту инициативу. В 2025 году мы планируем вывести на линию еще около 5000 новых машин», — отметил Мушвиг Гасанов, директор Yango Ride в Азербайджане.

«Сотрудничество с Yango помогает нам развивать бизнес и улучшать качество обслуживания. Благодаря программе мы уже вывели на линии десятки новых машин и готовы продолжать обновление в следующем году», — рассказал Орхан Билалов, директор одного из таксопарков.

Для получения подробной информации о программе таксопарки могут связаться с представителями Yango.

Yango Ride

Yango Ride — часть международной технологической компании Yango Group. Компания помогает пользователям по всему миру решать повседневные задачи при помощи технологий. Сервисы Yango Group работают более чем в 20 странах, включая ОАЭ, Пакистан, Колумбию и другие. В Азербайджане сервисы заказа поездок и доставки доступны с 2022 года. В 2024 году в супераппе Yango также появилось несколько сервисов: сервис планирования поездок на общественном транспорте, сервис доставки продуктов Market и сервис доставки готовой еды Yemək.

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