Как сын советника Хаменеи поставляет оружие в Россию через Каспий

По их данным, с прошлого года сеть фирм, связанных с Шамхани, в том числе дубайская Crios Shipping LLC, начала перевозить на своих судах оружие, детали беспилотников и товары двойного назначения.

Иранский нефтяной магнат Хоссейн Шамхани играет ключевую роль в поставках оружия через Каспийское море в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США, Великобритании и ЕС, а также людей, осведомленных о сделках.

Выяснилось, что суда, принадлежащие Crios и раньше ходившие по средиземноморским и черноморским маршрутам, в середине 2023 года переместились в Каспийское море и с тех пор курсируют между Ираном и Россией. В число этих судов входят Sea Castle (известный как Tooka) и Sea Anchor (известный как Roja); предположительно, есть и другие. В текущем году Sea Castle и Sea Anchor совершили не менее пяти рейсов из иранских портов в Астрахань.

По словам источников Bloomberg, Москва расплачивается за эти грузы нефтью. Собеседники агентства утверждают, что через компании, которыми управляет Шамхани, проходит около четверти всех поставок иранского оружия в Россию. Бизнес-империя иранца включает также хедж-фонд, у которого есть офисы в Лондоне, Женеве и Сингапуре, и флот из десятков судов, в том числе нефтяных танкеров и грузовых судов.

Хоссейн Шамхани — сын Али Шамхани, бывшего министра обороны Ирана, ныне советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В августе Bloomberg писал, что Шамхани-младший владеет нефтяной империей, которая обеспечивает значительную часть экспорта иранской и российской сырой нефти. По данным агентства, он связан с зарегистрированной в Дубае компанией Milavous Group Ltd, которая управляет сетью фирм, и за время своего существования (с 2022 года) успела заработать миллиарды долларов на продаже товаров из Ирана, России и других стран.

В Milavous отрицали какую-либо связь с Шамхани. Сам он заявил, что ведет логистический бизнес, не имеет отношения к торговле нефтью и работает только в странах, не находящихся под санкциями.