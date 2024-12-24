У Байдена обсуждают новый удар по России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России, сообщает во вторник The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По мнению источников WP, этот шаг дал бы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны России и Украины.

По данным собеседников издания, США могут ввести санкции против называемого теневого флота, перевозящего российскую нефть, а также против экспортеров нефти из РФ, которые ранее не подвергались санкциям. «По словам источников, рассматриваемые администрацией варианты также включают отзыв лицензий, позволяющих банкам заниматься российскими транзакциями в сфере энергетики», - отмечает WP.