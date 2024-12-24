USD 1.7000
EUR 1.7676
RUB 1.6798
Подписаться на уведомления
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

У Байдена обсуждают новый удар по России

15:59 1474

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России, сообщает во вторник The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По мнению источников WP, этот шаг дал бы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны России и Украины.

По данным собеседников издания, США могут ввести санкции против называемого теневого флота, перевозящего российскую нефть, а также против экспортеров нефти из РФ, которые ранее не подвергались санкциям. «По словам источников, рассматриваемые администрацией варианты также включают отзыв лицензий, позволяющих банкам заниматься российскими транзакциями в сфере энергетики», - отмечает WP.

Cвидетель обвинил полковника Джалилова в получении взяток
Cвидетель обвинил полковника Джалилова в получении взяток
17:46 250
Турция ставит Сирию на ноги
Турция ставит Сирию на ноги горячая тема
14:32 2939
И если вы услышите «хайль», знайте, что они вернулись
И если вы услышите «хайль», знайте, что они вернулись новый поворот; все еще актуально
12:29 4689
Ильхам Алиев анонсирует большие работы в Гяндже
Ильхам Алиев анонсирует большие работы в Гяндже фото; обновлено 15:19
15:19 3971
В России говорят о завершении войны
В России говорят о завершении войны ОБНОВЛЕНО 15:26
15:26 4606
Россия поглощает Донбасс
Россия поглощает Донбасс
14:39 3410
Битва США с Китаем за Гренландию
Битва США с Китаем за Гренландию главная тема
14:08 2618
Иран исчезает в полдень
Иран исчезает в полдень новый поворот
10:43 6106
Россия «идет вперед»
Россия «идет вперед» так заявили в Кремле
14:35 2187
В день рождения Ильхама Алиева о восстановлении целостности Азербайджана
В день рождения Ильхама Алиева о восстановлении целостности Азербайджана
14:03 1847
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации видео; обновлено 16:40
16:40 6781

ЭТО ВАЖНО

Cвидетель обвинил полковника Джалилова в получении взяток
Cвидетель обвинил полковника Джалилова в получении взяток
17:46 250
Турция ставит Сирию на ноги
Турция ставит Сирию на ноги горячая тема
14:32 2939
И если вы услышите «хайль», знайте, что они вернулись
И если вы услышите «хайль», знайте, что они вернулись новый поворот; все еще актуально
12:29 4689
Ильхам Алиев анонсирует большие работы в Гяндже
Ильхам Алиев анонсирует большие работы в Гяндже фото; обновлено 15:19
15:19 3971
В России говорят о завершении войны
В России говорят о завершении войны ОБНОВЛЕНО 15:26
15:26 4606
Россия поглощает Донбасс
Россия поглощает Донбасс
14:39 3410
Битва США с Китаем за Гренландию
Битва США с Китаем за Гренландию главная тема
14:08 2618
Иран исчезает в полдень
Иран исчезает в полдень новый поворот
10:43 6106
Россия «идет вперед»
Россия «идет вперед» так заявили в Кремле
14:35 2187
В день рождения Ильхама Алиева о восстановлении целостности Азербайджана
В день рождения Ильхама Алиева о восстановлении целостности Азербайджана
14:03 1847
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации видео; обновлено 16:40
16:40 6781
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться