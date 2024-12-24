Власти Грузии «стали неприемлемыми» для «так называемых друзей после того, как отказались участвовать в украинском сценарии». Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляя проект бюджета города на 2025 год городскому собранию.

«После того как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона их интересов. Власть «Грузинской мечты», которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний т. н. друзей за счет ее уничтожения, стала для них неприемлемой», - сказал Каладзе.

По словам градоначальника, из-за этого на страну оказывалось огромное давление. «На нашу страну и власть оказывалось беспрецедентное давление, чтобы мы действовали не в интересах нашей страны, мирного будущего населения, а с учетом интересов других больших стран, что составляло явные риски для безопасности нашей страны», - сказал он.

Каладзе подчеркнул, что правящая партия «проявила высокую ответственность, политическую зрелость и показала всему миру, что всегда будет принципиальной, когда дело касается защиты государственных интересов».