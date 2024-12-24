Загорелась Эйфелева башня

На Эйфелевой башне вспыхнул пожар, в связи с чем находящиеся там люди были срочно эвакуированы. Пока пожарным не удалось добраться до пламени, пишут зарубежные СМИ.

По предварительной информации, пожар возник в шахте лифта между вторым и первым этажами башни. Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях о том, что все находившиеся там туристы были эвакуированы.

«В настоящее время в Эйфелевой башне бушует пожар. Памятник только что эвакуировали. Аварийно-спасательная служба установила место возгорания, но пожарные не могут добраться до пламени. В Эйфелевой башне начался пожар. Пламя обнаружили в шахте лифта между первым и вторым этажами. Все люди поблизости были эвакуированы. Пожарные все еще работают», — цитирует пользователей Dailystar.

Согласно последним данным, пожарным удалось найти источник пожара и взять огонь под контроль. «Около 1200 человек были эвакуированы. Сотрудникам аварийно-спасательных служб удалось определить причину возгорания. Огонь возник из-за перегрева кабеля в одном из лифтов. Огонь был взят под контроль и сейчас потушен», — сообщает Mirror со ссылкой на журналиста издания Boulevard Voltaire.