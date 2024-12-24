В Сумгаите торжественно открылась выставка, организованная Коллегией адвокатов
Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики, Сумгаитское региональное бюро адвокатов и адвокатское бюро «Камандар Насибов и партнеры» совместно организовали выставку «Мантия и атрибуты юриста мира», посвященную 28 декабря – Дню юриста и 75-летию Сумгаита.
На выставке, организованной в административном здании Сумгаитской городской организации Партии «Ени Азербайджан», представлены более 100 адвокатских и судебных мантий, атрибутов, привезенных из разных стран мира, которые входят в личную коллекцию члена АРВК, руководителя юридической фирмы «Камандар Насибов и партнеры» Камандара Насибова, а также медали, ордена, нагрудные знаки, марки и банкноты, связанные с историей адвокатуры и правосудия, из личной коллекции председателя Хатаинского районного суда Рашида Рзаева.
Торжественное открытие выставки состоялось 24 декабря. Сначала руководитель адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнеры» Камандар Насибов ознакомил участников с привезенными из зарубежных стран судейскими и адвокатскими мантиями, рассказал об истории создания коллекции-музея.
Затем со вступительной речью выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который, поприветствовав участников, рассказал о цели и сути организации выставки и сообщил, что она будет представлять большой интерес для сотрудников суда и правоохранительных органов, а также молодых юристов.
Поведав, что подобная выставка организуется в стране уже второй раз, председатель коснулся работы, проделанной в области адвокатуры в Сумгаите за последние годы, и сообщил, что число адвокатов увеличилось. Анар Багиров отметил, что указ президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах, связанных с развитием адвокатуры в Азербайджанской Республике» стал поворотным моментом в истории адвокатуры.
В указе отмечается, что сильный и влиятельный правовой институт имеет большое значение для реализации права граждан на получение качественной юридической помощи, надежной защиты прав и свобод человека, эффективного функционирования правосудия.
Глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджев поприветствовал гостей и рассказал об истории города Сумгаита, последних работах, профессионализме юристов, а также сотрудников суда и правоохранительных органов, а также подчеркнул важность проведения такой грандиозной выставки.
На мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили, председатель Сумгаитского апелляционного суда Тофик Пашаев, член Коллегии адвокатов, глава Совета старейшин, заслуженный юрист республики Икрам Керимов и начальник Сумгаитского городского отдела полиции, полковник полиции Фаган Азадалиев. Они поздравили адвокатов с профессиональным праздником и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности. Выступающие подчеркнули, что выставка, играющая важную роль в популяризации деятельности юристов, организована на высоком уровне.
В завершение член коллегии, директор Сумгаитского регионального адвокатского бюро Анар Гасымлы поблагодарил участников и сообщил, что выставка будет работать до 28 декабря.