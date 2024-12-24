В Сумгаите торжественно открылась выставка, организованная Коллегией адвокатов

Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики, Сумгаитское региональное бюро адвокатов и адвокатское бюро «Камандар Насибов и партнеры» совместно организовали выставку «Мантия и атрибуты юриста мира», посвященную 28 декабря – Дню юриста и 75-летию Сумгаита.

На выставке, организованной в административном здании Сумгаитской городской организации Партии «Ени Азербайджан», представлены более 100 адвокатских и судебных мантий, атрибутов, привезенных из разных стран мира, которые входят в личную коллекцию члена АРВК, руководителя юридической фирмы «Камандар Насибов и партнеры» Камандара Насибова, а также медали, ордена, нагрудные знаки, марки и банкноты, связанные с историей адвокатуры и правосудия, из личной коллекции председателя Хатаинского районного суда Рашида Рзаева.

Торжественное открытие выставки состоялось 24 декабря. Сначала руководитель адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнеры» Камандар Насибов ознакомил участников с привезенными из зарубежных стран судейскими и адвокатскими мантиями, рассказал об истории создания коллекции-музея.

Затем со вступительной речью выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который, поприветствовав участников, рассказал о цели и сути организации выставки и сообщил, что она будет представлять большой интерес для сотрудников суда и правоохранительных органов, а также молодых юристов.