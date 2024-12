Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) вступила в новый этап своего развития, подписав значимое соглашение с FF Construction о проектировании Silk Way Cargo Village, расположенного в Свободной Экономической Зоне Алят (AFEZ). Соглашение включает проектирование, инженерные работы и строительство трех ключевых объектов, которые станут основой для грузовой деревни Silk Way Cargo Village: центр управления воздушным движением, терминал для бизнес-авиации и пожарная станция.