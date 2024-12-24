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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Русский и белорусский заменят на чешский

16:53 1243

В Украине намерены заменить понятие «языки меньшинств» на «миноритарные языки». Кроме того, русский и белорусский исключат из перечня языков, на которые распространяется европейская Хартия. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, Кабинет министров одобрил проект изменений в некоторые законы в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Законопроектом предлагается привести название и положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», а также положения законов «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и «О медиа» в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В частности, слова «Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств» предлагается заменить словами «Европейская хартия региональных или миноритарных языков».

Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

В частности, предусмотрено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Сейчас положения Хартии, которая была ратифицирована в 2003 году, применяются к таким языкам, как белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

Таким образом, из перечня исключены белорусский и русский языки. Вместо греческого будет новогреческий, вместо еврейского - иврит. Исключен молдавский, поскольку в Молдове признали молдавский язык румынским. Также добавлен чешский язык.

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