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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

У Трампа заявили, что никаких «Минских соглашений» не будет

17:06 1125

Новый президент США Дональд Трамп хочет справедливого, устойчивого, безопасного мира между Украиной и Россией, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

«Президент очень, очень последовательный в том, что он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедлив. Он будет стойким. Он будет безопасным.

Трамп не намерен идти по пути «Минских соглашений», которые с треском провалились», - сказал Келлог.

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16:40 6790
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