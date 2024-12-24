У Трампа заявили, что никаких «Минских соглашений» не будет

Новый президент США Дональд Трамп хочет справедливого, устойчивого, безопасного мира между Украиной и Россией, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

«Президент очень, очень последовательный в том, что он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедлив. Он будет стойким. Он будет безопасным.

Трамп не намерен идти по пути «Минских соглашений», которые с треском провалились», - сказал Келлог.