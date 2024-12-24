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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Грузины остались без немецких инвестиций

17:36 301

Германия приостановила проекты на сумму в 237 млн евро для Грузии из-за ситуации в стране. Об этом в соцсети Х сообщил немецкий посол в Тбилиси Петер Фишер. 

Он отметил, что Германия «с сожалением» приостановила с Грузией проекты. Таким образом, Министерство экономического сотрудничества и развития Германии и министр Свенья Шульце реагируют на уход Грузии с пути ЕС и разгон акций протеста.

«Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической инфраструктуры, а также финансирование водной инфраструктуры в Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства права продолжается», - сказал Фишер.

Напомним, на прошлой неделе более 30 стран-участниц ОБСЕ осудили жесткое подавление властями Грузии проевропейских протестов.

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