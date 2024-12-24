Cвидетели обвинили полковника Джалилова в получении взяток

В Нахчыванском военном суде началось предварительное следствие по делу полковника Мирзы Джалилова, бывшего главы Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики.

Полковник Джалилов обвиняется в получении взятки в размере 2 млн 464 тыс. манатов за то, чтобы признать 1 159 человек непригодными к военной службе или предоставить им отсрочку. Также ему предъявлено обвинение в том, что он получил взятки от 10 человек и устроил их на работу.

Джалилов не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Подсудимый заявил, что акты о непригодности для военной службы составляют не начальники службы, а врачи: «Я никому не давал указаний брать деньги у кого-либо. В конце каждого квартала начальники отделов приносили мне деньги по спискам. 10% от собранных денег потом передавалось им. А я в течение своего срока работы каждый квартал получал пакет в 10 тысяч манатов».

Затем начался допрос свидетелей.

Свидетели заявили, что Мирза Джалилов требовал 1 800 манатов за отсрочку от армии на год, за повторное обследование (дающее отсрочку на три года) - 3 000 манатов, а также 5 000 манатов за билет о непригодности для военной службы. 10% собранных денег поступало к начальникам районных отделов.

Стоит отметить, что Мирза Джалилов был арестован Службой государственной безопасности (CГБ). В рамках расследования, проводимого Главным следственным управлением CГБ, ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса.

До того как занять должность начальника Государственной службы, Джалилов работал начальником Городского управления полиции Нахчывана.