Предприниматель задался вопросом: «Неужели в Баку судебные решения так мгновенно исполняются?»

Известный спортсмен, чемпион мира и предприниматель Алекпер Габибов выразил сожаление в связи с решением Бакинского апелляционного суда, отметив, что суд в своем заявлении обнародовал противоречивые оценки. Напомним, что азербайджанский предприниматель заявил, что вложил около 2,5 миллиона манатов в ремонт, восстановление, монтаж и укрепление ресторана Haven площадью более 1000 квадратных метров, который долгое время оставался неиспользуемым. Теперь же владелец объекта без всякой причины требует, чтобы Габибов немедленно покинул здание. Предприниматель в ответ заявил, что столкнулся с огромными материальными убытками. Алекпер Габибов - внук Ибрагима Зейналова, азербайджанского скульптора, народного художника Азербайджанской ССР (1988), лауреата Государственных премий СССР (1972) и Азербайджанской ССР (1976), обладателя персональной стипендии президента Азербайджана (июль 2003).

Отметим, что накануне haqqin.az обнародовал позицию Бакинского апелляционного суда, который вынес временное решение о расторжении договора. «Бакинский апелляционный суд в своем заявлении излагает обстоятельства дела в форме вынесенного постановления. Однако речь идет всего лишь о временной мере обеспечения иска. Более того, суд игнорирует тот факт, что я постоянно выплачивал арендную плату, и оправдывает свое решение о расторжении договора задолженностью арендодателю за 20 дней. Хотя арендодатель может обратиться в суд в случае отказа с моей стороны оплаты арендной платы, —говорит А.Габибов. - За эти годы я выплатил владельцу арендную плату на сумму более 1 миллиона манатов. Договор аренды может быть расторгнут как на основании взаимного согласия сторон, так и по решению суда. Однако Бакинский апелляционный суд не касается этого важного вопроса. С одной стороны суд отмечает, что решение Бакинского апелляционного суда носит временный характер, но с другой – судьи своим определением фактически решили исход дела по существу. Согласно судебному определению судей Бакинского апелляционного суда моя деятельность в ресторане запрещена. Насколько с точки зрения закона определение судей является законным и справедливым?» По словам Габибова, Бакинский апелляционный суд в своем заявлении выступил в роли «защитника» ответчиков: «Судьи Тарана Махмудова, Эльнур Гасанов и Зия Ширинов перечеркнули мою деятельность на протяжении 6 лет и инвестиции на сумму 2 миллиона манатов. Они не задались вопросом, какой тяжелый удар нанесен законно действующему предпринимателю. Теперь Бакинский апелляционный суд будто выступает в защиту противоположной стороны. Вместо того чтобы начать дисциплинарное разбирательство в отношении судей, он оправдывает их незаконное решение».

Предприниматель выразил обеспокоенность тем, что данное решение создает опасный судебный прецедент. «Я обсудил этот вопрос с многими опытными адвокатами, и все они задаются вопросом: на каком законном основании Бакинский апелляционный суд может принимать определение по поводу запрета деятельности в ресторане или же аннулирует законное определение первой инстанции, при том что идет судебный спор в суде первой инстанции? То есть своим определением судьи Бакинского апелляционного суда фактически предопрелелили судьбу всего судебного спора. Это ошибочная судебная практика. Я уверен, что многие предприниматели будут страдать от этой неправильной судебной практики, созданной Бакинским апелляционным судом. Я бы удивился, если бы эти судьи поддержали решения суда первой инстанции по временным мерам пресечения в аналогичных делах. Интересно, как Эльнур Гасанов и другие судьи в будущем будут принимать и обосновывать определения суда по моему аналогичному делу? Наверняка иное!.. Долг судьи — подходить к делу объективно и справедливо». Габибов отметил, что такие решения негативно влияют на развитие предпринимательства в стране: «Сегодня делается многое для развития предпринимательства в нашей стране, но незаконные решения судей, таких как Эльнур Гасанов, подрывают доверие к судебной системе и сдерживают развитие бизнеса. Представьте, что через 15 минут после оглашения решения звонит исполнительный чиновник и сообщает, что объект будет закрыт. Если это не предвзятость, то что? Откуда исполнительный чиновник так мгновенно узнал о судебном решении? Ведь судебное решение не успели даже разместить в электронную систему, как появился пристав, опечатавший ресторан. Выходит, что исполнительный чиновник исполняет данное ему поручение? Как могут быть принять меры, пока я не получил уведомления о добровольном исполнении и разъяснении моих прав? Я знаю, что есть предприниматели, которые годами ждут исполнения судебных решений. Почему же решение по моему делу исполняется так мгновенно?».

Габибов обратился к главе государства за поддержкой в связи с несправедливостью, с которой он столкнулся: «Сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. От себя и от имени нашего коллектива поздравляю господина президента с днем рождения, желаю ему долгих лет, крепкого здоровья и успехов в работе. Я знаю, что господин президент всегда поддерживает предпринимателей и спортсменов. Как предприниматель и спортсмен прошу его поддержки и помощи. Сегодня из-за незаконного решения суда 40 сотрудников нашего ресторана могут остаться работы. Каждый из них хочет прокормить свою семью. Среди наших сотрудников есть и ветераны Отечественной войны. Не ставьте их в трудное положение».