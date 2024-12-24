Антикитайские высказывания Трампа не вызывают в Пекине особого беспокойства. Китайские аналитики уверены в том, что их страна в состоянии парировать эти угрозы. Пекин един во мнении, что угрозы Трампа ввести повышенные тарифы не стоят того, чтобы обращать на них внимание. И угрозы, которые звучали в его первый президентский срок, если и вызывали серьезную озабоченность в Китае, теперь вызывают только скептические ухмылки: «Ну хорошо, пусть попробует».

Дональд Трамп, похоже, не понимает того, какие изменения в Китае произошли в те годы, когда он был на периферии международной политики. Что, в принципе, совершенно не удивительно, учитывая тот очевидный факт, что в «китайском вопросе» американское экспертное сообщество достигло дна. И не способно на углубленный анализ этой темы. Как это и бывает – идеология и желание дать те выводы, которые благосклонно воспримут заказчики, а, следовательно, и выпишут новые гранты, – решают все. Достаточно посмотреть открытую статистику, согласно которой к июню нынешнего года положительное сальдо торгового баланса Китая достигло 99,05 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с 1990 года и крупнейшим в мире, чтобы понять, что 60-процентный или даже 70-процентный тариф на китайскую продукцию, которым грозится Трамп, больше не представляет угрозы для Китая. Иными словами, экспортная зависимость Китая от США снизилась до 14,6%, что на 4,4% меньше, чем в 2017 году. То есть, в случае введения 60%-го тарифа на китайские товары годовой доход американской семьи может сократиться в год на 22 тысячи долларов США. И насколько это понравится тем, кто голосовал за Трампа?

Структура и методы торговли Китая постоянно корректируются, а доля экспорта в Соединенные Штаты снижается. Уже в 2021 году во внешней торговле Китая на первом месте находился АСЕАН, на втором - Европейский союз, США занимали лишь третье место. Но текущее положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами по-прежнему является первым значением в статистике внешнеторгового оборота между Вашингтоном и Пекином. Иными словами, спрос США на китайские товары является устойчивым и стабильным, чтобы по этому поводу не говорили американские политики. Проще говоря, в этих условиях Трампу практически невозможно выиграть торговую войну против Китая, не нанеся при этом ущерба американской экономике. Пекин научился за время первого президентского срока Трампа. Главное - Китай стал более искусным в управлении своей конкуренцией с Вашингтоном и сумел диверсифицировать свои риски в возможных торговых войнах с США. И хотя «экономические конфликты Пекина в период президентства Трампа могут обостриться – они не перерастут в идеологические конфликты, которые поставят два государства на путь прямого столкновения», уверены китайские эксперты, с которыми мне довелось беседовать в последнее время.