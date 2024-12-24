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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Ну хорошо, пусть попробует

продолжение главной темы
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
18:18 3222

Антикитайские высказывания Трампа не вызывают в Пекине особого беспокойства. Китайские аналитики уверены в том, что их страна в состоянии парировать эти угрозы.

Пекин един во мнении, что угрозы Трампа ввести повышенные тарифы не стоят того, чтобы обращать на них внимание. И угрозы, которые звучали в его первый президентский срок, если и вызывали серьезную озабоченность в Китае, теперь вызывают только скептические ухмылки: «Ну хорошо, пусть попробует».

Угрозы Трампа, звучавшие в его первый президентский срок, если и вызывали серьезную озабоченность в Китае, теперь вызывают только скептические ухмылки

Дональд Трамп, похоже, не понимает того, какие изменения в Китае произошли в те годы, когда он был на периферии международной политики. Что, в принципе, совершенно не удивительно, учитывая тот очевидный факт, что в «китайском вопросе» американское экспертное сообщество достигло дна. И не способно на углубленный анализ этой темы.

Как это и бывает – идеология и желание дать те выводы, которые благосклонно воспримут заказчики, а, следовательно, и выпишут новые гранты, – решают все. Достаточно посмотреть открытую статистику, согласно которой к июню нынешнего года положительное сальдо торгового баланса Китая достигло 99,05 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с 1990 года и крупнейшим в мире, чтобы понять, что 60-процентный или даже 70-процентный тариф на китайскую продукцию, которым грозится Трамп, больше не представляет угрозы для Китая.

Иными словами, экспортная зависимость Китая от США снизилась до 14,6%, что на 4,4% меньше, чем в 2017 году. То есть, в случае введения 60%-го тарифа на китайские товары годовой доход американской семьи может сократиться в год на 22 тысячи долларов США. И насколько это понравится тем, кто голосовал за Трампа?

Трамп не понимает, какие изменения в Китае произошли в те годы, когда он был на периферии международной политики

Структура и методы торговли Китая постоянно корректируются, а доля экспорта в Соединенные Штаты снижается. Уже в 2021 году во внешней торговле Китая на первом месте находился АСЕАН, на втором - Европейский союз, США занимали лишь третье место. Но текущее положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами по-прежнему является первым значением в статистике внешнеторгового оборота между Вашингтоном и Пекином. Иными словами, спрос США на китайские товары является устойчивым и стабильным, чтобы по этому поводу не говорили американские политики. Проще говоря, в этих условиях Трампу практически невозможно выиграть торговую войну против Китая, не нанеся при этом ущерба американской экономике.

Пекин научился за время первого президентского срока Трампа. Главное - Китай стал более искусным в управлении своей конкуренцией с Вашингтоном и сумел диверсифицировать свои риски в возможных торговых войнах с США. И хотя «экономические конфликты Пекина в период президентства Трампа могут обостриться – они не перерастут в идеологические конфликты, которые поставят два государства на путь прямого столкновения», уверены китайские эксперты, с которыми мне довелось беседовать в последнее время.

И хотя «экономические конфликты Пекина в период президентства Трампа могут обостриться – они не перерастут в идеологические

И более того, эти китайские эксперты уверены: «Те, кто ожидает обострения холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами Трампа, заблуждаются. Конкуренция Соединенных Штатов с Китаем не из-за идеологии, как это было с Советским Союзом, а из-за технологий». Здесь конкуренция будет предельно жесткой и вестись по западным правилам – то есть в отсутствии всяких правил, как это и принято на Западе.

Справедливости ради совершенно необходимо отметить, что в этом плане Китай тоже никакими нормами себя не ограничивает и уже применяет все недозволенные приемы, которые только возможны. А почему бы и нет, бизнес – он вообще не про мораль и сантименты, он про прибыль и про первое место в тех отраслях, которые приносят максимальную прибыль.

Трампа в Китае теперь практически совсем не боятся. На каждый его дискриминационный шаг в Пекине уже готов свой ответ. А главное – от него ждут предложений о мега-сделке, которая поделит мир между Америкой и Китаем. Собственно, почему бы и нет? Ведь что Пекин, что часть американских элит вполне к этому готовы.

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