Поздравительное послание президенту Ильхаму Алиеву

Представляем вашему вниманию поздравительный видеоролик, посвящённый дню рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В видеоролике говорится о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжателя его курса - президента Азербайджана Ильхама Алиева, который не только укрепил экономическую мощь страны, но и осуществил мечту каждого азербайджанца - восстановил территориальную целостность Азербайджана, исцелив зияющую рану в сердце каждого азербайджанца.

«…Для меня самой большой наградой является то, что слова, которые я сказал в свое время – еще в период оккупации, сегодня повторяет народ. Тогда я сказал: я знаю, что, как и когда надо делать. И когда остановилась Вторая Карабахская война, азербайджанский народ знал, что я знаю, что делаю. Не прошло и трех лет с того дня, а мы уже здесь, в Ханкенди, в центре Ханкенди, под гербом Азербайджана, под флагом Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев, поднимая флаг в центре Ханкенди.

Автором идеи и создателем видеоролика является компания Art Bakers. Заказчик - предприниматель Алиар Гасымов.