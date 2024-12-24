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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Баллистикой по жилому дому: есть раненые

18:43 1714

Российские военные нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Поврежден жилой дом.

По предварительной информации, пять человек ранены, написал Лысак в Телеграме. «Двоих из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь», — уточнил он.

Украинский обмудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал «фото из открытых источников», на котором видно частично разрушенное многоэтажное жилое здание.

Российские военные не комментировали удар по дому.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что россияне применили баллистическую ракету для обстрела: «Баллистика. «Высокоточные» чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры… К сожалению, готовимся к тяжелым новостям», - отметил Вилкул.

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