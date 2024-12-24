Облигации Банка ABB успешно размещены в полном объеме

Эмиссия облигаций была реализована методом конкурентного аукциона. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 манатов, срок обращения — 2 года. Годовая доходность для инвесторов установлена на уровне 11%, а выплаты купонов (процентных доходов) будут производиться раз в три месяца. Если дата выплаты окажется нерабочим днем, выплата осуществится на следующий рабочий день.

24 декабря 2024 года на Бакинской фондовой бирже прошел аукцион по размещению процентных, именных, бездокументарных и необеспеченных облигаций ОАО ABB. Выпуск ценных бумаг, включенных в премиум-листинг фондовой биржи, составил 100 миллионов манатов.

Выпуск данных облигаций направлен на привлечение финансирования с организованного рынка капитала, увеличение диверсификации активов и ресурсной базы Банка, обеспечение устойчивого среднесрочного финансирования, а также содействие развитию рынка ценных бумаг в стране.

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на увеличение кредитного портфеля Банка, укрепление его позиций на рынке кредитования и поддержку ключевых стратегических инициатив. Кроме того, привлеченные ресурсы будут способствовать финансированию реального сектора экономики в регионах, улучшению качества банковских услуг и повышению уровня занятости, что окажет положительное влияние на экономическое развитие регионов страны.

Андеррайтером выпуска облигаций выступила ЗАО «Инвестиционная Компания ABB-Invest». Начиная с завтрашнего дня, облигации будут в обращении на вторичном рынке. Желающие приобрести эти облигации на вторичном рынке могут обратиться в ЗАО «Инвестиционная Компания ABB-Invest».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.