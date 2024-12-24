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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Израиль продлил чрезвычайное положение

19:23 352

Парламент Израиля (Кнессет) постановил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на один год - до 25 декабря 2025 года, сообщили израильские СМИ во вторник, 24 декабря.

Это предложение поддержали 29 из 120 депутатов, еще семь проголосовали против, остальные отсутствовали либо воздержались.

Тем самым Кнессет последовал рекомендациям своего комитета по внешней политике и политике безопасности, а также комитета по юстиции. ЧП позволяет правительству страны издавать чрезвычайные указы, в частности постановления, имеющие преимущественную силу перед национальным законодательством.

В последний раз Кнессет продлевал режим чрезвычайного положения в Израиле в мае текущего года, но тогда срок его действия составлял шесть месяцев.

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