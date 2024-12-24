Новогодняя кампания от Azercell

В преддверии Нового года Azercell запускает новую кампанию для своих абонентов. Лидирующий мобильный оператор предлагает абонентам предоплатной линии 3-месячную подписку на 5 ГБ интернета при покупке устройств OPPO и Honor.

Лидирующий мобильный оператор предлагает 5 ГБ интернета на 3 месяца покупателям устройств OPPO и Honor

В рамках кампании устройства OPPO и Honor можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive или у официальных дилеров оператора. Устройства OPPO также доступны в сети магазинов Kontakt Home.

Акция распространяется на устройства стоимостью от 229 манатов, а подарочный интернет-пакет на 5 ГБ автоматически продлевается каждые 30 дней в течение трех месяцев.

Кампания действует до 10 января 2025 года.

Более подробную информацию можно получить на странице:

OPPO 2025 | Azercell

HONOR 2025 | Azercell

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